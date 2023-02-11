İç Anadolu'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

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SİVAS (AA) - Sivas, Yozgat, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'den Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım malzemesi gönderilmeye devam ediliyor.

Sivas Belediyesi bünyesindeki Özbelsan Ekmek Fabrikası deprem bölgesine gönderilmek üzere günde 14 bin ekmek üretiyor.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de AFAD koordinasyonuyla hayırsever kişi ve kurumların katkısıyla temin edilen gıda, kıyafet, battaniye, yatak, fırın, soba, yakıt gibi malzemeleri deprem bölgelerine ulaştırdı.

Malatya'ya giden Sivas Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü aşçılık bölümü usta öğretici ve kursiyerleri ise Türk Kızılay koordinesinde depremzedeler için yemek pişiriyor.

Halk Eğitim Merkezinde üretilen ekmek ve kuru pastalar da İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla bölgeye gönderiyor. Merkezin tekstil alanı öğretmen ve kursiyerleri ise polar kumaştan çocuklar için diktikleri giyecek takımları ile atkı, bere, içlik, iç çamaşırlarından oluşan giyim malzemelerini deprem bölgelerine ulaştırdı.

Şarkışla Halk Eğitim Merkezi bünyesinde dikiş nakış kursu gören 20 kadın, depremzede çocuklar için pijama, içlik ve bere dikmeye başladı.

Ulaş İlçe Müftülüğünün din görevlileri, hayırseverlerle işbirliği yaparak topladıkları yardım malzemelerini, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti.

Yakacak yardımı kampanyasının devam ettiği Akıncılar ilçesinde de toplanan 2 kamyon odun ve 144 soba Malatya'ya gönderildi.

- Yozgat

Yozgat'ta Valilik ve Belediye, deprem bölgesinden kente gelenleri misafirhanelere ve KYK yurtlarına yerleştiriyor.

Depremzedeler için yardım kampanyasını sürdüren Yozgat Belediyesi, kente gelen depremzedelerin gıda başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Aydıncık Belediyesi, deprem bölgesine 11 tır yakacak yardımında bulunurken Akdağmadeni Belediyesince de 9 tır yardım, 1 sosyal hizmet aracı ve 24 destek ekibi gönderildi.

Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce usta öğreticiler, kursiyer ve gönüllülerce üretilen giysiler ile Yozgat Pancar Ekiciler Kooperatifince bağışlanan 24 ton hayvan yemi bölgelere sevk edildi.

- Niğde

Niğde'de Valilik ve Belediye koordinesinde, kamu kurumları, STK'ler, vakıf ve dernekler ile vatandaşların desteğiyle 989 personel, 113 araç, 199 iş makinesi, 1440 yatak, 1240 battaniye, 1440 çarşaf seti, 267 çadır, 269 yardım tırı ve 3 otobüs deprem bölgelerine gönderildi.

Öte yandan Bor Belediyesi de deprem bölgesinden kente gelmek isteyenler için otobüs seferleri düzenliyor.

Ulukışla Belediyesi ise başlattığı kampanyada toplanan sobaları bölgeye gönderecek.

- Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, deprem bölgelerine 26 zabıta gönderdikleri, ayrıca Elbistan'daki çadır kent ve hastanelerde görev yapmaları için de ekibi ilçeye ulaştırdıklarını bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri de depremzedelerin kaldığı binalar ve hastanelerde kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı açmak için çalışıyor.

KASKİ ayrıca 74 kişilik ekibiyle Kahramanmaraş'ta vinç, kayar kasa kamyon, kamyonet, tır, minibüs, kombine aracı, hidrofor sistem (pompa, motor ve sürücü), kar motoru, 2 kepçe, 7 kamyon, 10 4X4 pikap, 2 vidanjör ile çalışmalara destek veriyor.

Erciyes Kayak Merkezi de bölgeye tecrübeli ve teknik 10 personel, çadır, jeneratör, el aletleri, battaniye ve kask gönderdi.

Kayak eğitmenleri AFAD'ın açtığı hesaplara bağışta bulundu, Erciyes'teki tesis ve otel işletmecileri de kar montu, ayakkabı, eldiven, battaniye, yorgan, yastık gibi malzemeleri depremzedelere ulaştırdı.

- Kırşehir

Valiliğin kampanyası kapsamında STK'ler ve vatandaşların da katkılarıyla Aşıkpaşa Spor Salonu'nda toplanan su, ekmek, kuru gıda, kıyafet, soba, ısıtıcı ve kışlık malzemeler, 33 tırla deprem bölgesine gönderildi.

Kırşehir Belediyesi de Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde toplanan kuru gıda, ısıtıcı ve kıyafetlerden, deprem bölgelerinden kente gelenlerin ihtiyaç duymaları halinde yararlanabileceğini duyurdu.

Mucur, Kaman ve Akçakent ilçelerinde belediyelerin topladığı 2 tır ve 1 kamyon yardım malzemesi ile çadırlar da bölgelere gönderildi.

Kırşehir'deki STK'lerce toplanan kıyafet, su, gıda ürünleri kamyonlarla yola çıkarıldı.

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