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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta kadınlar depremzedelere giysi dikiyor

AA

Sivas'ta kadınlar depremzedelere giysi dikiyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta gönüllü kadınlar, evlerinden getirdikleri dikiş makineleri ve kumaşlarla tekstil atölyesine dönüştürdükleri gençlik merkezinde "Asrın felaketi"nden etkilenen vatandaşların kışı sıcak geçirmesi için giyecek dikiyor.

Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından yıkıma uğrayan kentlere ülke genelinde yardım malzemesi gönderiimi devam ediyor.

Sivas'ta da gönüllü 30 kadın, çetin kış şartlarının da hakim olduğu deprem bölgelerindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geldi.

Evlerinden dikiş makineleri ve çeşitli kumaşlar alıp Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Farabi Gençlik Merkezi'nin yolunu tutan kadınlar, yetkililerle görüştükten sonra merkezin bir kısmını tekstil atölyesine dönüştürdü.

İşe koyulan kadınlar, dönüşümlü 24 saat çalışarak depremzedeler için yünlü çorap, içlik, iç çamaşırı, eşofman takımı, atkı, bere, polar, pantolon ve kazak üretiyor.

Farabi Gençlik Merkezi Müdürü Sinan Ceran, AA muhabirine, gönüllü kadınlardan evlerinde dikiş makinesi ve kumaşlar olduğu yönünde kendilerine bir teklif geldiğinde çok sevindiklerini belirterek, "Özellikle kadınlarımızın işin içinde olduğu bir hasenata dahil olmak bizim için de çok güzel. Teklifin ardından hemen gençlik merkezimizin büyük bir bölümünü atölyeye çevirdik. Getirdikleri makineler ve diğer malzemelerle şu an dönüşümlü 24 saat esaslı çalışmaya devam ediyorlar. Ellerinden geldiğince beresiydi, atkısıydı, çorabıydı, pijama takımıydı aklınıza ne geliyorsa hepsinden yapıyorlar." dedi.

Gönüllü kadınlardan 28 yaşındaki Zeynep Çiçekli de 2 dikiş makinesi ve 1 ütü ile gençlik merkezine geldiklerini belirterek, "Bu fikrimiz yayılmaya başladıktan sonra gelemeyenler de bize malzeme göndermeye başladı. Ayrıca gönüllü gençler ve gençlik liderleri de bize yardımcı oldu. Şu an burada olmayan ama dönüşümlü olarak gelen ablalarımız da var. Gelemeyenler de makinesini yolladı. 'Ben bu işi yaparım' diyen tüm kadınlarımız buraya gelerek birleşti ve depremzedeler ile bir gönül bağımız oluştu." diye konuştu.

Çiçekli, depremi hafif de olsa Sivas'ta da hissettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Ancak zararın olduğu 10 ildeki kardeşlerimiz, çocuklarımız ve annelerimiz göçük altında kaldı ve çok fazla etkilenen insan var. Biz de kadınlar olarak böyle bir dönemde boş oturmak istemedik. Belki Hazreti İbrahim'e su taşıyan bir karınca gibi küçücük bir su taşıyoruz ama bizim de bir desteğimiz olsun, yanlarında olduğumuzu hissettirelim, kadınlar olarak hep birlikte ülkeyi tekrar ayağa kaldıralım istedik."

- "Her yıkıldığımızda tekrar ayağa kalkacağız"

Şu anda çok fazla ürün çıkarmaya başladıklarını kaydeden Çiçekli, "Artan kumaşlarımızı da israf etmedik, onları da eldiven ve şapkaya çevirdik. Orada her türlü şeye ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için bütün kumaşı değerlendirdik. Bu ülke, bu topraklar hepimizin ve eminim ki bu güzel yürekli kadınlarımız, gençlerimiz olduğu sürece biz her yıkıldığımızda tekrar ayağa kalkacağız." ifadelerini kullandı.

Merkezde ablalarına yardım eden 17 yaşındaki Mervenur Karataş ise deprem bölgesinde kendisi gibi hayalleri olan binlerce gencin bulunduğuna dikkati çekerek, "Onların zarar gördüğünü düşünmek bile beni çok kötü etkiliyor. Tüm Türkiye'den yardımlar gidiyor. Ben de burada elimden geldiğince onlar için bir şeyler yapmak istedim. İki arkadaşımı alarak buraya geldim. Sonrasında diğer arkadaşlarım da geldi. Maddi manevi burada onlar için birleştik. Hepimiz kardeşiz, hepimiz tek bir milletiz ve asla yıkılmayız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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