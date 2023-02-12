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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

AA

Sivas'ta kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının tamamında karla mücadele çalışmalarının ardından ulaşım sağlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede özellikle 7 Şubat'ta etkili olan kar ve tipinin ardından ulaşıma kapanan 913 köy yolu, 92 araç ve 130 personelle 5 gün boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı.

Bu süre zarfında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik verildi.

Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece ölçüldü.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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