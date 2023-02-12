Depremlerde hayatını kaybeden 10 kişi, Sivas, Niğde ve Yozgat'ta defnedildi

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SİVAS (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden 10 kişinin cenazesi, Sivas, Niğde ve Yozgat'ta toprağa verildi.

Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde Antakya merkez Ekinci Mahallesi'ndeki Atilla Eren Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren uzman çavuş Eren Dizikaraoğlu'nun cenazesi Sivas'a getirildi.

Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığınca düzenlenen askeri törenin ardından Ay Yıldız Camisi'ne getirilen Dizikaraoğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, uzman çavuşun yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzman çavuşun eşi İrem Dizikaraoğlu'nun enkazdan çıkarılan naaşının Antakya'da toprağa verildiği, yaralı kurtulan 3,5 yaşındaki çocukları Giray Dizikaraoğlu'nun tedavisinin Adana'daki bir hastanede sürdüğü belirtildi.

- Niğde

Hatay'daki depremde hayatını kaybeden Selma Karaca Çetin ve kardeşi Zehra Nur Karaca'nın cenazeleri, Niğde'nin Yeşilgölçük beldesine getirildi.

İki kardeşin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Çöken binanın enkazında kalarak yaşamını yitiren Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Fatih, eşi Hilal ve oğlu Salih Metehan Ekin'in cenazeleri de kılınan namazın ardından Gösterli köyünde toprağa verildi.

Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden Hamide ve çocukları Kuzey Ayaz Toman ile Metin Özdemir'in cenazeleri ise Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.

-Yozgat

Depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden 25 yaşındaki Büşra Dalaslan'ın cenazesi memleketi Yozgat'a getirildi.

Dalaslan'ın cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Topaç köyü mezarlığına defnedildi.

Dalaslan'ın babası Adem Dalaslan da enkaz başında kızının kurtarılmasını beklerken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.









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