Sivas'ta berberler ve kuaförler, yurtlarda kalan depremzedelerin kişisel bakımını yaptı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bir araya gelen 100 kadın ve erkek kuaförü, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından kentteki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen depremzedelerin kişisel bakımlarını yaptı.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar, kentte KYK bünyesinde hizmet veren Binali Yıldırım Kız Yurdu Yerleşkesi ve Kadı Burhanettin Yurdu'nda misafir ediliyor.

SESOB ile Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası'nın işbirliğinde 100 berber ve kuaför, yurtlarda kalan depremzedelerin saç ve sakal bakımını yaptı.

Berber ve kuaförler, kişisel bakımın ardından yanlarında getirdikleri çeşitli yiyecek ve hediyeleri ailelere ve çocuklara verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yurtlarda kalan depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, bu tür organizasyonların çok anlamlı olduğunu aktardı.

- "Kuaförlerimiz her hafta depremzede ailelerimiz için seferber olacak"

SESOB Başkanı Hakan Demirgil ise esnaf teşkilatı olarak depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kriz masası oluşturduklarına dikkati çekerek, "Yardımlarımızı devam ettirirken ilimize yerleşen ailelerimizi de unutmadık. Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamaya çalıştık. İnşallah kuaförlerimiz her hafta depremzede ailelerimiz için seferber olacak." ifadelerini kullandı.

Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı olan Ömer Şeker de yurtlarda kalan depremzedelerin en güzel şekilde misafir edildiklerini aktardı.

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