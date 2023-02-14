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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

AA

İç Anadolu'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas, Kırşehir, Kayseri, Yozgat ve Niğde'den, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere yardımlar devam ediyor.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Korkut köyünde yaşayan vatandaşlar aralarında topladıkları 177 bin 220 lirayı köy muhtarına teslim etti. Muhtar Ahmet Akpınar da bağışı AFAD'a ait hesaba aktardı.

Muhtar Akpınar ve köydeki derneğin başkanı Osman Kaygusuz, yardımda bulunanlara teşekkür etti.

Akıncılar Kaymakamlığı ise deprem bölgesine 7 kişilik mobil tuvalet ve banyodan oluşan 2 konteyner gönderdi.

- Kırşehir

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından depremzedeler için eşofman ve kıyafet üretiliyor.

Kursiyerlerin diktiği eşofman ve kıyafetler, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki yardım toplama merkezine getirilerek AFAD aracılığıyla deprem bölgesindeki illere gönderiliyor.

Kırşehir Valiliğinin kampanyası kapsamında Aşıkpaşa Spor Salonu'nda toplanan yardımlar da afet bölgesine ulaştırılıyor.

Eski karayolları şantiyesinde toplanan odun ve kömürler de deprem bölgesindeki illere tırlarla gönderiliyor.

- Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta altyapıyı yeniden işlevsel hale getirebilmek için yoğun çalışma yürüttüğünü kaydetti.

İçme suyunun kesintisiz iletimini sağlamak için deprem sonrasında oluşan arızalara hızlı şekilde müdahale edildiğini aktaran Büyükkılıç, bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne ait kanalizasyon hattında meydana gelen arızanın giderildiğini, 2 baca içinin temizlenerek çalışır hale getirildiğini, ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ait portatif tuvaletlerde temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Karagöz de deprem bölgelerindeki çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Nakdi yardımlarla tespit edilen ihtiyaçları ivedilikle temin ederek bölgeye ulaştırdık. Bugünlerde de soba, odun, kömür, çadır gibi ihtiyaçları hem temin ettik hem de üretimini yaptırdık." ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi, Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği'nin Kahramanmaraş'ta tespit ettiği ailelere 250 koli glütensiz gıda gönderdi.

Belediye ayrıca 150 soba, 25 ton odun ve 2 çöp kamyonunu Hatay'a ulaştırdı.

-Yozgat

Yozgat'ta valilik ve belediye tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası sürüyor. Celal Atik Spor Salonu'nda toplanan yardımlarla, kente gelen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Yetkililer, vatandaşlara özellikle kuru gıda, temizlik malzemesi ve iç çamaşırı yardımı yapması çağrısında bulunuyor.

Boğazlıyan Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından yürütülen yardım kampanyasında toplanan gıda, temizlik malzemesi, çocuk bezi ve battaniyeler de deprem bölgesine gönderildi.

- Niğde

Kentte, valilik ve belediye koordinesinde toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderiliyor. Bu kapsamda kentten yaklaşık 100 tır yardım, deprem bölgesine ulaştırıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesince toplanan bir tır yardım malzemesi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine gönderildi.

Niğde Belediyesi ekiplerinin bölgede çöp temizleme çalışmaları da devam ediyor. Ayrıca, temin edilen sobaları depremzedelere ulaştıran ekipler, bölgede sıcak yemek ve ekmek dağıtıyor.

Bölgeye 100 eşofman takımı gönderen Niğde Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri ile kursiyerleri, 100 uyku tulumunu da ulaştırmak için çalışıyor.

Usta öğretici Zeynep Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 uyku tulumu diktiklerini belirterek, "Bu tarif edilmez bir acı. Yardım edebildiğimiz için mutluyuz. Elimizden geldiğince depremzedelere destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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