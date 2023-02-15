SESOB Başkanı Demirgil, Gürün'de depremde iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gürün ilçesinde iş yerleri zarar gören esnafları ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Gürün Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nail Çakıcı, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Erdoğan ile iş yerleri yıkılan, zarar gören esnafları ziyaret eden Demirgil, yaşanan mağduriyetleri yerinde tespit ederek, biran önce mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

SESOB tarafından oluşturulan kriz masasında depremzedeler için yardım seferberliği başlattıklarını, mağduriyet yaşanan bölgelere yardım gönderdiklerini aktaran Demirgil, "İlçedeki oda başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimizle esnaflarımızı ziyaret ettik. Gürün ilçesinin deprem bölgesine yakın olması nedeniyle yaşanan felaketten etkilendiğini, iş yerlerinin ve evlerin de hasar gördüğüne şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Esnaf teşkilatının büyük bir aile olduğunu, mağduriyet yaşayan esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Demirgil, Gürün ilçesinin de deprem bölgesi kapsamına alınması gerektiğini, mağduriyetlerin giderilmesini ve esnafların ödemelerinde kolaylık sağlanmasını talep etti.





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