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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'dan deprem bölgeleri için yardım seferberliği sürüyor

AA

İç Anadolu'dan deprem bölgeleri için yardım seferberliği sürüyor

SİVAS (AA) - Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kayseri ve Niğde'den "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından gönderilen 20 konteyner Malatya'ya ulaştı.

Kent merkezindeki İnönü Üniversitesi kampüsüne yerleştirilen konteynerler doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacını karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehirde taziye aracı olarak kullanılan konteynerlerin hızlı şekilde dönüşümünü yaparak Malatya'ya gönderdiklerini belirtti.

Bilgin, konteynerlerde ranza, yatak, uyku seti, battaniye ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığını ifade etti.

Sivas İl Özel İdaresi ekipleri de deprem bölgelerindeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek öncülüğünde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın koordinasyonunda çalışan ekipler, deprem felaketinin acılarını büyük bir seferberlikle sarmaya çalışıyor.

Deprem bölgelerine 47 ton yakıt gönderen İl Özel İdaresi, Hatay'ın yanı sıra Malatya'nın Doğanşehir ilçesine ekskavatörler, tankerler ve kamyonlar gönderdi.

Kahramanmaraş ilçesinde ise pikaplarla yardım faaliyetleri yürüten ekipler, bölgedeki illere günlük tır ve kamyonlarla yardım malzemeleri taşıyor.

Diğer yandan kamu şirketleri olan Buruciye AŞ ve Kültür AŞ tarafından bölgede vatandaşlara yemek hizmeti sunuluyor.

- Zara'da gönüllü kursiyerlerin dikiş makineleri depremzedeler için çalışıyor

Zara ilçesinde Şehit Vahip Dinler Halk Eğitimi Merkezi'nde gönüllü kursiyerler depremzedeler için tulum, mont, eşofman, pijama, atkı, bere ve iç çamaşırı dikiyor.

Kursiyerler ürünleri deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Zara Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim ediyor.

Aşçılık kursu öğrencileri de 1500 adet poğaça pişirerek deprem bölgesine gönderdi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Alparslan Ergüt, gönüllü kursiyerlere teşekkür etti.

- Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kapalı ve açık cezaevinde gönüllülerce hazırlanan 7 bin 200 ekmek ile 2 bin poğaça ve sandviç deprem bölgelerine gönderildi.

Adliye ve cezaevi personeli tarafından Adalet Bakanlığı Yozgat Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen 400 depremzedenin giysi başta olmak üzere ihtiyaçları karşılandı.

Yozgat Belediyesi tarafından da deprem bölgesine 1 kamyon çadır ve temizlik malzemesi sevk edildi.

- Kırşehir

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, depremden etkilenen çocuklara destek için Hatay'ın İskenderun ilçesine öğretmenlerden oluşan ekip gönderdi.

Gönüllü öğretmenler, İskenderun'da kurulan çadır kentlerde kalan okul öncesi çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler, eğitsel oyunlar ve psikososyal destek sağlayacak.

Kırşehir Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince, depremzedeler için il genelinde 608 küçükbaş ve 12 büyükbaş hayvan toplandı. Kentteki bir tesiste kesilen hayvanların etleri kavurma yapılarak deprem bölgesine gönderildi.

Anadolu Gençlik Derneği ve Cansuyu Derneğince hazırlanan 1 tır kömür Malatya'ya ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

- Kayseri

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Çölyakla Yaşam Derneği üyeleriyle ortak çalışarak, deprem bölgelerindeki çölyak hastaları için glütensiz gıda ürünleri hazırlandığını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine AFAD koordinasyonunda çalıştırılmak üzere paletli 2 ekskavatör, 4 damperli kamyon ve kasa damper gönderdi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, 24 zabıta personelini Hatay'da görevlendirdi.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, deprem bölgelerine, kuru gıda, elektrikli ısıtıcı, tüp, soba, çocuklar için gerekli mont, pantolon, çocuk bezi, uyku tulumu ve yatak gibi birçok malzeme gönderdiklerini söyledi.

- Niğde

Niğde'de Valilik ve Belediye koordinesinde yardımlar bölgeye gönderilmeye devam ediyor.

Bölgeye 74 tır yardım gönderen Niğde Belediyesi, 91 personel ile 4 vinç, 10 kurtarma aracı, cenaze araçları, aşevi aracı ve minibüs, 2 temizlik aracı, 2 arazöz ve konteyner tuvaleti Adıyaman'a gönderdi.

Kentten 61 gönüllü sağlık personeli de Kahramanmaraş'a gitti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de bölgeye 6. yardım tırını ulaştırdı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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