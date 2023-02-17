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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas’ın Gürün ilçesinde ilk belirlemelere göre 153 binanın ağır hasarlı olduğu, 2 binanın da yıkıldığı bildirildi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler nedeniyle afet bölgesi kapsamına alınan Gürün’de hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere, ilçede hasar tespit çalışmalarının titizlikle yürütülmekte olduğunu söyledi.

Öztürk, "Şu ana kadar yapılan tespitlerde 153’ü ağır hasarlı, 2'si yıkılmış, 155 bina, konut veya yapı hasar görmüş durumda. Bunların içerisinde kamu binaları ve ibadethaneler de var. Gürün ilçemizdeki vatandaşlarımıza, esnafımıza tekrar çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

İlçede yaraların sarılması için geçici barınma merkezi yapacaklarını dile getiren Öztürk, köylerde yaşayan vatandaşlara da konteyner temini noktasında çalışmalara başladıklarını aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan da il genelinde depremin ardından gelen 1459 ihbardan 1270'ini değerlendirdiklerini ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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