CHP il başkanlarından depremle ilgili değerlendirme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun ve Kayseri İl Başkanı Adil Demir, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin değerlendirmede bulundu.



Coşkun, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, acılarının tarifsiz olduğunu belirterek, yaşamını yitiren tüm yurttaşlara bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde felaketin ilk gününden itibaren sahada olduklarını dile getiren Coşkun, "Bu felaketi dayanışma içinde aşacağız diyerek yola çıktık. O günden bu yana yaralarımızı sarmak için özverili bir çalışma sürdürüyoruz." dedi.

Coşkun, iktidara geldiklerinde şehirleri yeniden inşa ederek Türkiye'yi hızla toparlayacaklarını sözlerine ekledi.

CHP Kayseri İl Başkanı Demir ise kaybedecek bir dakikaları bile olmadığını ifade etti.

Şehirleri yeniden inşa edeceklerini kaydeden Demir, refah dolu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini aktardı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.