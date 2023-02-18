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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıncılar Kaymakamı Kahveci depremzedeleri ziyaret etti

AA

Akıncılar Kaymakamı Kahveci depremzedeleri ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Tarık Sefa Kahveci ve Belediye Başkanı Hasan Şen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçedeki yakınlarının yanına yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.

Kahveci ve Baş ziyaretlerinde, ailelere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Akıncılar ilçesinde 13 hanede toplam 47 kişinin kaldığını belirten Kahveci, "Bu yaraları hep birlikte saracağız. Devlet tüm imkanları ve kurumlarıyla her zaman sizin yanınınızda, kapılarımız sonuna kadar sizlere açık." dedi.

Kahveci ve Şen'e ziyaretlerinde eşlik eden öğrenciler de depremzede çocuklara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

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