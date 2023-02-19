Gezici kütüphane otobüsüyle çocukların deprem korkusunu atlatmalarına katkı sunuluyor

MALATYA (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından Sivas'tan Malatya'ya gönderilen gezici kütüphane otobüsü, depremin çocuklar üzerinde bıraktığı izleri silmeye çalışıyor.

Sivas'ta Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi bünyesinde yaklaşık 8 yıldır hizmet veren ve kırsalda yaşayan çocuklara kitap sevgisini aşılayan gezici kütüphane otobüsü, Malatya'ya gönderildi.

Merkez Battalgazi ilçesinde depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar için kurulan Selçuklu Çadır Kenti'nde konuşlanan otobüste 2 bin çocuk kitabı bulunuyor.

Otobüste sunulan ücretsiz internet, bilgisayar ve sinema hizmetinden de faydalanabilen çocuklar, resim, matematik, zeka oyunları gibi etkinliklere katılarak depremin izlerini unutmaya çalışıyor.

Çocuklar, özellikle resim etkinliklerinde yaptıkları çalışmaları otobüsün dış yüzeyine yapıştırarak sergiliyor.



- Gezici kütüphane yaraları sarıyor, acıları hafifletiyor

Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesi Müdürü Serhan Kaburcuk, AA muhabirine, gezici kütüphane otobüsünün Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2015'te hediye edildiğini söyledi.



Otobüsün, Sivas'ta çocuklar arasında kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırdığını, şimdi ise Malatya'da depremzede çocuklara hizmet ettiğini belirten Kaburcuk, "Türkiye'nin el birliğiyle hareket ettiği bir dönemde 'Biz de kurum olarak ne yapabiliriz' şeklinde bir düşünce içerisindeydik ve gezici kütüphane aracımızı Malatya'ya göndermeye karar verdik. Selçuklu Çadır Kenti'nde konuşlandırdığımız aracımız ile vatandaşlarımızın, çocuklarımızın bir nevi yaralarını sarabileceğimiz, acılarını hafifletebileceğimiz bir ortam oluşturmayı amaçladık." dedi.

Kaburcuk, depremzede çocukların gezici kütüphaneyi çok sevdiğine dikkati çekerek, "Bu amaçla gezici kütüphane aracımızdan çocuklara çeşitli kitaplar veriyoruz. Resim, sinema, oyun gibi çeşitli etkinliklere katılan çocukların acılarını dindirmeye, depremin etkilerini unutmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ara sıra da ikramlarda bulunarak kendilerini mutlu hissetmeleri için çabalıyoruz." diye konuştu.

Çocuklarının mutluluğunu gören ailelerin de bu sayede kendilerini teskin ettiğini vurgulayan Kaburcuk, şunları kaydetti:

"Bu kadar acının içerisinde gıda, ısınma, barınma gibi problemler ortada dururken gezici kütüphane otobüsünü görünce ister istemez ilk önce şaşırdılar. Daha sonra burada yapılan etkinliklerin çocukların motivasyonuna olumlu katkılarını görünce çok mutlu oldular. Hepsi de çocuklarını gönül rahatlığıyla bize bırakıp etkinliklere katılmalarını teşvik ediyor. Türkiye'de bu anlamda ilk harekete geçen aracımız bizim kütüphane aracımızdır. Bizden sonra da depremden etkilenen diğer illere Türkiye'nin her yerinden gezici kütüphane araçları yönlendirilmiş durumda."

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