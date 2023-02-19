Sivas Valiliği, Doğanşehir'de depremzedelerin yaralarını sarıyor

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SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yardımlarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Doğanşehir Koordinasyon Valisi olarak görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, valiliğe bağlı ekiplerle bölgede yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor.

İlk depremin ardından ilçeye hareket eden ve ikinci büyük depreme de Malatya merkezde yakalanan Şimşek, ilçede ilk olarak halkın ihtiyaçlarını karşılamak için Koordinasyon Merkezi'ni kurarak çalışmaya başladı.

Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, AFAD İl Müdürlüğü, Sivas Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sivas Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı gibi birçok kurum bölgede yardım çalışmalarına katılıyor.

- Doğanşehir'de 159 kişi hayatını kaybetti

Deprem nedeniyle ilçede 159 kişi hayatını kaybederken, 42 kişi ise enkaz altından çıkartıldı, yaralı 405 kişinin ise tedavisi sürüyor.

İlçede depremlerden etkilenen bina sayısı 8 bin 47 olurken, 3 bin 699 depremzede kurulan çadır ve konteyner kentlerde konaklatılıyor. İlçe merkezinde 19 seyyar tuvalet kurulurken, 5 depoda vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

- Üç öğün sıcak yemek veriliyor

Doğanşehir'de depremzedelerin beslenme sorununu gidermek için 12 noktada 3 öğün sıcak yemek çıkartılıyor.

Spor salonunda ilaç dağıtımı yapılan ilçede ayrıca sahra eczanesi kuruldu. Hasta ve yaşlıların devlet hastanesine taşındığı ilçede, köylere evde bakım hizmeti verilmeye başlandı. İlçedeki 872 depremzedenin Sivas başta olmak üzere çeşitli illere nakli sağlandı.

Vali Şimşek de ilk günden itibaren Doğanşehir merkez ve köyleri sık sık ziyaret ederek depremzedelerin taleplerini alarak geçmiş olsun temennisinde bulunuyor.

Sivas Valiliği Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü tarafından görevli olan personeller ise ilk günden itibaren bölgeye gelerek koordinasyon merkezinde depremzedelerin, giyecek, çadır, konteyner, gıda, temizlik, yakacak, ısıtıcı başta olmak üzere birçok konuda taleplerini alıyor, elde edilen verileri ilgili birimlere ileterek kurumlar arası koordinasyonu sağlıyor.

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