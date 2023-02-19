Depremden etkilenen Doğanşehir'e 30 ahşap konteyner kuruluyor

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SİVAS (AA) - Trabzon Köprübaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesine ahşap konteyner yapıyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye seferber olmaya devam ediyor.

Depremlerden etkilenen ve zarar gören Malatya'nın Doğanşehir ilçesine yardım eli uzatan Köprübaşı Belediyesi, barınma konusunda depremzedelere yardımcı olmak adına Doğanşehir Fen Lisesi bahçesine 30 ahşap konteyner yapımına başladı. Kısa sürede tamamlanacak konteynerlere depremzedeler yerleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından Doğanşehir Koordinasyon Valisi olarak görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ahşap konteyner alanında incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, ilçede depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini belirterek, "Milletimiz büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. Ülkemizin her yerinden buraya yardımlar yağıyor." ifadelerini kullandı.

Dayanışmaya Trabzon Köprübaşı Belediyesinin de destek verdiğini aktaran Şimşek, "Hummalı bir çalışma içinde ahşap konteyner yapımı devam ediyor. Ahşap konteynerleri ilçemize kazandıran Köprübaşı Belediyemize, Belediye Başkanımıza, Kaymakamlığımıza, Köprübaşı halkına ve kısa sürede bu imalatı gerçekleştiren işçi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hepsine, sevgi ve selamlarımı iletiyorum." açıklamasında bulundu.

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