Zara'da okullarda ücretsiz yemek uygulaması başladı

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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulaması Sivas'ın Zara ilçesinde de başladı.

Gazi İlkokulu ana sınıflarını ziyaret eden Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, okul müdürü ve öğretmenlerle öğrencilere yemek dağıtımı yaptı.

Çakmaktaş, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz yemek uygulamasının başladığını söyledi.



Proje kapsamında üç köyde ve ilçe merkezinde 320 öğrenciye ücretsiz olarak yemek ikram edildiğini belirten Çakmaktaş, "Yemeklerimiz çocuk sağlığı ve gelişimine göre bakanlığımızın belirlediği içerikte özel, vakumlu paketlerde paketlenerek öğrencilerimize günlük olarak hazırlanılıp, ulaştırılıyor." dedi.

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