Sivas'ta 11 bin depremzedeye barınma imkanı sağlanıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SİVAS (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'ta yaklaşık 11 bin depremzedeye barınma imkanı sunuluyor.

Ulaş Kaymakamı ve Deprem Barınma Grubu Başkanı Selçuk Baş, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin olduğu ilk andan itibaren depremzedeleri kentteki barınma alanlarına almaya başladıklarını söyledi.

Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında, otellerde, pansiyonlarda, konuk evleri ve kamu kurumlarının misafirhanelerinde depremzedelerin barınma başta olmak üzere birçok ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Baş, merkez ve ilçelerde tam kapasite olarak hizmet verdiklerini ifade etti.

Kentte 10 bini KYK yurtlarında olmak üzere yaklaşık 11 bin depremzedeyi misafir ettiklerini dile getiren Baş, tüm kurumların iş birliğinde adeta bir ilçe kurduklarını anlattı.

Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının yanı sıra tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye çalıştıklarını vurgulayan Baş, "Depremzedelerin öncelikli olarak barınmalarını sağladık, ardından üç öğün sıcak yemek veriyoruz. Üniversiteye hazırlanan yavrularımız için kurslar açtık. Okul hayatına devam eden öğrencilerimiz için de kayıtlarını yurtlarda alarak nakil işlemlerini tamamladık." dedi.

- "Kapımız herkese açık"

Yerleşke içinde kamu kurum ve kuruluşlarından 500'ün üzerinde personelin depremzedelere hizmet verdiğini aktaran Baş, "Arkadaşlarımız devletimize, milletimize ve özellikle depremzedelere hizmet etmenin mutluluğu içinde. Enerjimizi onların dualarından alıyoruz. İl genelinde 11 bin civarında depremzedeyi misafir ediyoruz. Kapımız herkese 24 saat açık. Gelenler olduğunda yerleştirmesini yapıyoruz." diye konuştu.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise misafir ettikleri depremzedelere her türlü imkanı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren de gönüllü eczacıların misafirlerin ilaçlarını temin ettiğini belirtti.

Halk Sağlığı Başkanı Doktor Sefa Metin ise KYK yerleşkesinde oluşturulan revirde 29'u hekim olmak üzere 73 sağlık personelinin kesintisiz hizmet sunduğunu ifade etti.





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