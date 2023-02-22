Sivas Belediyesi depremzedeler için tüm imkanlarını seferber ediyor

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Malatya'da ve Doğanşehir ilçesinde iş makineleri ve kamyonlarla enkaz kaldırma çalışmalarını, temizlik ve çöp toplama görevini de üstlenen Sivas Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in İçişleri Bakanlığı tarafından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Koordinasyon Valisi olarak görevlendirilmesinin ardından Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de deprem bölgesinde çalışmalara katılıyor.

Kısa süreliğine Sivas'a gelen ve yeniden deprem bölgesine giden Bilgin, AA muhabirine, ilk depremin ardından gerekli koordinasyonu sağlayarak gittikleri Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ikinci depremi yaşadıklarını belirterek, "Tablo çok vahimdi. Doğanşehir ve köylerinde birçok bina yıkılmıştı." dedi.

Depremin ardından devletin ve milletin büyüklüğünü ve kadirşinaslığını bir kez daha gördüğünü dile getiren Bilgin, Türkiye'nin o bölgeye akın ettiğini, zor sürecin devlet millet elbirliğiyle atlatılacağını söyledi.

Bilgin, depremin ilk anlarından itibaren belediye bünyesindeki arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Enkaz altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasına yönelik diğer birimlerle çalışmalar yaptık. Artık konteyner kentlerle, çadır kentlerle inşallah hızlı şekilde iyileşmeye doğru gidiyoruz. Çocukların ayrı bir yeri var, çocuklar günahsız hiçbir şeyden haberleri yok. Deprem olmuş, evleri yıkılmış, etrafında insanlar ölmüş ama o çocuk ruhunu hiçbir zaman kaybetmiyor. Konteyner kente yerleştirdiğimiz Elif kızımıza hatırını sorduğumda benden oyuncak bebek istedi. O çocuk ruhu önemliydi. Bazen bir aileye çadır vermek, konteynere yerleştirmek veya sıcak bir yemek ikram etmek neyse o çocuğun gönlünü almak, deprem ortamında yüzünü güldürebilmek çok güzeldi. Bu tip olaylara duyarsız kalmadık."

Erkenek'te böbrek nakli olmuş, kanser tedavisi gören ve çadır kente yerleştirilen bir vatandaşla yaşadıkları diyaloğu da anlatan Bilgin, "Amcamız 'Allah devlete, millete zeval vermesin' diye dua ediyordu. Bir ihtiyacının olup olmadığını sorduğumuzda mahcup bir şekilde ilaçlarını koyacak mini buzdolabı istedi. Sivas'tan hayırseverlerimiz sayesinde onu da aldık götürdük." diye konuştu.

- "Hep birlikte bu süreci aşacağız"

Bilgin, ziyaret ettikleri depremzedelerin zor şartlar altında bile misafirperverlik göstermeye çalışmasının kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

İnsanların yakınlarını kaybetmesine rağmen, duruşu ve ümitvarlığının kendilerine de ümit olduğunu vurgulayan Bilgin, "Hep birlikte bu süreci aşacağız. Sivaslı hemşehrilerimiz ilk günden itibaren ne istediysek tırlarla, özel araçlarıyla depremzedelerin yanında oldu. Süreci birlikte aşacağız, birlikte başaracağız. Bu süreci aşabilmenin en önemli yolu da birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı sağlamak." dedi.

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