Ulaş ilçesi doğal gaza kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde doğal faz altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bazı vatandaşların evlerine gaz verilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Turan İlbey, Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden mahalle sakinlerinden Celal Özbek'in evinde doğal gaz kombisini açmanın mutluluğunu yaşadı.

İlbey, AA muhabirine, aboneliği onaylanıp sözleşme imzalayan vatandaşların saatleri takılarak doğal gazın açıldığını, abone kayıtlarının devam ettiğini söyledi.

Doğal gazın ilçenin çehresini değiştireceğini belirten İlbey, ilk etapta Esentepe ve Hürriyet mahallelerine doğal gaz verildiğini ifade etti.

İlbey, yaz döneminde ise Yeşilyurt Mahallesi'nde altyapı çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

Doğal gaza kavuşan vatandaşlardan Celal Özbek ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kışın soba ile ısınmakta çok zorlanıyorduk. Sobayı bir odada yakıyorduk, evin diğer tarafları soğuk oluyordu. Çok şükür evimize doğal gazın bağlanmasıyla hem maddi açıdan hem de ısınma konusunda rahata kavuştuk." dedi.

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