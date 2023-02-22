Sivas'ta meslek liselilerin ürettiği temizlik malzemeleri deprem bölgesine gönderiliyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan atölyede, deprem bölgelerine gönderilmek üzere sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, dezenfektan ve bulaşık deterjanı üretimi yapılıyor.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan okul bahçesindeki atölye, talebe göre 24 saat çalışarak depremzedeler için temizlik malzemesi üretiyor.

6 öğretmen ve 17 öğrencinin görev aldığı atölyede üretilen temizlik malzemeleri kamyonlara yüklenerek deprem bölgelerine sevk ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının talimatı doğrultusunda, Sivas Valiliğinin himayesinde depremin ilk gününden itibaren tedbirler almaya başladıklarını söyledi.

Depremin ilk günü ekmek ve su gibi ihtiyaçların karşılanması noktasında da çalışmalar yaptıklarını belirten Aslan, "Bugünlerde bölgede en fazla hijyen malzemesine ihtiyaç var. Özellikle Sivas Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi bu konuda daha önceden tecrübeliydi. Hemen harekete geçtik ve Adıyaman'a 14 ton sıvı sabun, el dezenfektanı, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu gibi malzemeleri gönderdik." dedi.

Depremin ardından kentteki atölyelerin faaliyete geçtiğini aktaran Aslan, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz bu işe yüreğini koydu, hepsine teşekkür ediyorum. Malatya Doğanşehir'e de yüzey temizleyici, sıvı sabun ve el dezenfektanı gönderiyoruz. Bu malzemeler lojistik merkezler aracılığıyla hastanelere gidecek." diye konuştu.

- Günlük 3 bin litre üretim kapasitesine sahip

Aslan, şunları kaydetti:

"Atölyemiz günlük 3 bin litre üretebilecek kapasitede. İnşallah bu noktada da elimizden geldiği kadar bölgemize hizmete devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın özellikle son yıllarda meslek liseleriyle ilgili yaptığı üretim ve istihdama yönelik çalışması, içinde bulunduğumuz durumu sanki öngörüyormuş gibi. Hemen tedbir alıp harekete geçmemizde çok önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Üretimde emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ediyorum. Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından koordine ediliyor. Onların gösterdiği alanlara hizmete devam edeceğiz."

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencisi Bayram Demirkaya ise depremin hemen ardından atölyede hazırlıkları tamamlayarak üretime geçtiklerini anlattı.

Kimya atölye şefi Sefa Aksakal da atölyeyi Kovid-19 salgını sürecinde kurduklarını anımsatarak, "Deprem bölgesi için sabun, dezenfektan, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu gibi acil ihtiyaç olan şeyleri talep ettiler. Öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla elimizden geldiği kadar o bölgeye bir şeyler göndermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksakal, vardiya usulüyle sabahlara kadar çalıştıklarını sözlerine ekledi.





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