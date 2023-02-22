Ulaş Belediyesinden deprem bölgesine iş makinesi ve personel desteği

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş Belediyesi, deprem bölgesine iş makinesi ve personel desteği sağladı.



Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilimizi etkileyen depremde ilçemizde başlattığımız yardım seferberliğinde gıda, su ve giyecek yardımında bulunduk ve bulunmaya da devam ediyoruz." dedi.



Sivas Belediyesi koordinesinde başlatılan yardım seferberliğine katıldıklarını dile getiren İlbey, "Belediyemiz tarafından bir adet damperli kamyon ve bir adet lastikli kazıyıcı aracımızı personellerimiz ile Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gönderdik." diye konuştu.

Birlik ve beraberlik zamanı olduğunu vurgulayan İlbey, "Ülke olarak inşallah hep birlikte yaraları saracağız, belediye olarak tüm imkanlarımızla destek vermeye devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.





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