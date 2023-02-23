Depremde 25 yakınını kaybeden aile, Kahramanmaraş'a döneceği günün hayalini kuruyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır hasar gören ve 25 yakınını kaybeden 4 kişilik Büyüktopçu ailesi, yaşadıklarını unutamıyor.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde depreme yakalanan ve yaşadıkları ev ağır hasar alan Mustafa Büyüktopçu (72), eşi Gülfer (73), oğlu Hasan (40) ve torunu Berat (13) Büyüktopçu ile Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Binali Yıldırım Kız Yurdu'nda misafir ediliyor.

Tüm ihtiyaçları yurt yönetimi tarafından karşılanan Büyüktopçu ailesi, yakınlarını kaybetmenin acısını ve yaşadıkları zor günleri unutmaya çalışarak hayatlarına devam ediyor.

Baba Mustafa Büyüktopçu, AA muhabirine, deprem olur olmaz eşiyle evden hızlıca çıktıklarını söyledi.

Evlerinin ilk depremde ağır hasar gördüğünü ve 25 akrabalarının hayatını kaybettiğini belirten Büyüktopçu, geldikleri Sivas'ta devletin kendilerine kol kanat gerdiğini ifade etti.

Büyüktopçu, yurtta misafir edildiklerini dile getirerek, "Buradan memnunuz, Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah bunları atlatacağız ve hep beraber ayağa kalkacağız." dedi.

- "İnşallah herkes evlerine, memleketine kavuşur"

Kahramanmaraş'a dönmenin hayaliyle yaşadığını vurgulayan Büyüktopçu, "Kahramanmaraş'a döneceğim inşallah, orası benim memleketim, vatanım. Orada bir sürü hatıram var. Devletimiz bu işe başladı, inşallah ayın başında evlerin temeli atılacak. İnşallah herkes evlerine, memleketine ve işine gücüne kavuşur. Yaşadığımız müddetçe umudumuzu kaybedemeyiz." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okuyarak depremde hayatını kaybedenlere dua eden Gülfer Büyüktopçu ise deprem günü korkunç bir gece yaşadıklarını anlattı.

Misafir edildikleri Sivas'ta kendilerine her türlü imkanın sunulduğunu dile getiren Büyüktopçu, bir an önce memleketlerine dönmenin hayalini kurduklarını kaydetti.

- "Tüm imkanlarımızla yaraları sarmak için seferber olduk"

Sivas Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç da depremin ilk gününden itibaren yurtları depremzedelerin hizmetine açtıklarını aktardı.

Sivas'ın deprem bölgelerindeki illere yakın olması nedeniyle destek ili olarak belirlendiğini bildiren Tunç, "O günden itibaren misafirlerimizi yurtlarımızda ağırlamaya başladık. Tüm imkanlarımızla sıcak bir yuvaya kavuşturup onların yaralarını sarmak için seferber olduk." ifadelerini kullandı.

Tunç, yurtta kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle barınma ve beslenmenin dışında depremzedelere her türlü imkanı sunmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

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