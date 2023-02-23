Ulaş Belediye Başkanı İlbey, depremzede aileleri ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzede aileleri ziyaret etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından Ulaş'ta hayırseverlerin tarafından tahsis edilen evlerde ağırlanan depremzedeleri ziyaret eden İlbey, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ailelerle bir süre sohbet eden İlbey, depremlerin ardından devlet ve millet olarak büyük bir dayanışma içerisinde yaraları sarmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, "Bizler zor zamanlarda millet olmanın ve dayanışmanın bilincinde olan insanlarız. İnşallah bu süreç boyunca ilçemizde ağırlayacağımız depremzedelerimiz için Ulaş Belediyesi olarak elimizden gelen yardımı yapacağız." dedi.

İlbey, ziyaretlerde depremzede ailelere gıda yardımında bulundu.

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