SESOB Başkanı Demirgil depremzedeler için Sivas'a da konut yapılmasını önerdi

SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, kentte binlerce depremzede aile yaşadığını belirterek, konutların bir bölümünün Sivas'a yapılması önerisinde bulundu.

Demirgil, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivaslılar olarak depremzede ailelere en güzel şekilde hizmet vermeye, mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını belirterek, TOKİ tarafından deprem bölgelerine yapılacak konutların bir bölümünün de Sivas'ta inşa edilmesini tavsiye etti.

Depremin ardından ülke olarak yaraları sarmaya çalıştıklarını, Sivas'ın da çok sayıda depremzedeye ev sahipliği yaptığını aktaran Demirgil, şunları kaydetti:

"Deprem sonrasında evleri yıkılan, çadırlara, misafirhanelere ve KYK yurtlarına yerleştirilen kardeşlerimizin ihtiyaçları karşılanıyor. Devletimiz de ev konusunda çalışmalarını sürdürüyor. TOKİ tarafından depremzede vatandaşlarımız için yapılacak konutların bir bölümünün Sivas'a yapılmasına talibiz. Sivas'ımız fay hattı üzerinde bulunmayan, yerleşim açısından da deprem riskinin az olduğu iller arasındadır. Depremzede vatandaşlarımızın da yerleşeceği en güzel illerden biri de Sivas'tır. Bu nedene Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak TOKİ tarafından yapılacak konutların bir bölümünün Sivas'a yapılarak ailelerin buraya yerleşmesini istiyoruz."

Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımlarla istihdamın da artacağına dikkati çeken Demirgil, "Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde çok sayıda fabrikamızın inşaat çalışmaları devam ediyor. Bu fabrikalarımız yakın bir zamanda üretime geçtiği zaman iş konusunda sıkıntı yaşanmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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