Afet bölgesi kapsamındaki Gürün'de 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğu belirlendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet kapsamına alınan Sivas’ın Gürün ilçesinde, 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı, 933 binanın ise az hasarlı veya hasarsız olduğu tespit edildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen ve afet kapsamına alınan Gürün’de, hasar tespit çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaların yüzde 99 tamamlandığı ilçede 217 binanın yıkık veya ağır hasarlı olduğu, 933 binanın ise az hasarlı veya hasarsız olarak kayda geçirildiği belirtildi.

Artçı depremlerin etkisi nedeniyle gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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