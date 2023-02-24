Depremzede arkadaşlarının emaneti 103 kuşu atölyesinde besliyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivaslı mobilya ustası Yusuf Törnük, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Malatya ve Kahramanmaraş'ta ev ve iş yerleri ağır hasar gören arkadaşlarının emanet ettiği muhabbet ve kanarya türü 103 kuşu atölyesinde besliyor.

Sivas'ta mobilyacılıkla uğraşan Törnük'ün Kahramanmaraş ve Malatya'da kanarya ve muhabbet kuşu besleyen iki arkadaşının ev ve iş yerleri Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar gördü.

Arkadaşlarının araması üzerine Törnük, 10 gün önce Malatya'daki arkadaşından 73, Kahramanmaraş'taki arkadaşından 30 kanarya ve muhabbet kuşunu emanet alarak Sivas'a getirdi.

Törnük, AA muhabirine, önce Malatya'ya gitmeye karar verdiklerini belirterek, "Arkadaşımız mağdurdu, çocukları bir yerde kendi bir yerde, bu hayvanları bırakıp bir yere gidemiyordu. 'Ağabey ben bu memleketi terk edeceğim, başka bir yere gideceğim. Bunları da yanımda taşıyamam, gel buradan al' dedi. Biz de en azından gidelim ve bu canları kurtaralım istedik." dedi.

Malatya'ya vardıklarında çok kötü bir manzarayla karşılaştıklarını anlatan Törnük, "Aldığımız yerde kuşlardan 8'i ölmüştü. Yani bunlar da kalsa hepsi ölecekti, aldık geldik. Maraş'taki arkadaş da kuşları babasına bırakmış, kendi İstanbul'a gitmişti. Biz de gittik, babasından aldık ve getirdik. Bu hayvanları ev ve iş yerlerinin yıkılan bölümlerinden çıkarmışlar. Kurtarabildiklerini kurtarmışlar ve 20'şerli olacak şekilde kafeslere koymuşlar." diye konuştu.

- İmalathanesinin ikinci katını kuşlara ayırdı

Törnük, kent merkezinde Yeni Ata Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinin ikinci katını tamamen kuşlara ayırdığını anlatarak, şunları söyledi:

"İşte burada derme çata bir şekilde kuşlara bakmaya çalışıyoruz. Nihayetinde onlar da bir can. İsteyen arkadaşlara vereceğiz, parasını da kuş sahipleri nereleri isterlerse oralarda ya da Sivas'taki depremzede aileler için yardım amaçlı kullanmayı düşünüyoruz. Öncelikle kuş sahibi arkadaşlarımızın fikrini alacağız. Arkadaşlarımın 'Biz bittik, onlar ölmesin' şeklindeki sözleri halen zihnimde. İşimizi gücümüzü bırakarak biz de depremzedeler için taşın altına elimizi koyduk."





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