Sivas Halk Eğitim Merkezi Malatya'da günlük 50 bin kişilik yemek çıkardı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SİVAS (AA) - Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da kurulan seyyar mutfakta 15 gün boyunca depremzedeler için günde 50 bin kişilik sıcak yemek yaptı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla kentteki Halk Eğitim Merkezi'ni harekete geçirdi.

Malatya'ya gönderilen merkezin usta öğreticileri ve kursiyerleri ile gönüllü vatandaşlar, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kendileri için ayrılan alanda Türk Kızılay desteğiyle seyyar mutfak kurdu.

Sivas ekibi, 15 gün boyunca günlük 50 bin kişiye yemek hizmeti sundu.

Usta öğretici Burhan Süha, AA muhabirine, seyyar mutfakta günlük 3 çeşit sıcak yemek çıkardıklarını söyledi.



Burada her gün yaptıkları yaklaşık 50 bin kişilik yemeği, çadır kentler ve konteynerlerde kalan depremzedelere ulaştırdıklarını belirten Süha, "Üzerimize düşen vazifeyi yerine getirip, çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ilimize döndük. Şu an bölgede Türk Kızılay tarafından yemek çıkarılmaya devam ediliyor. İhtiyaç duyulması halinde kursiyerlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte yine bölgeye gitmek isteriz." dedi.





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