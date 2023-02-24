Depremde yakınlarını kaybeden kanser hastası kadın yaşadıklarını unutamıyor

SİVAS (AA) - Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören evinde yaralanan kanser hastası 67 yaşındaki Emine Yılmaz, yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu söyledi.

Depremin ardından sevk edildiği Sivas Devlet Hastanesinde tedavisi süren Yılmaz, AA muhabirine, o geceyi hatırlamak bile istemediğini belirtti.

Deprem sırasında Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3. katında bulunduğu sırada merdivenlerden düştüğünü ifade eden Yılmaz, "Hiç anlatılacak gibi değil, yaşayacaksınız ki bilesiniz." dedi.

Oğlunun da Sivas Numune Hastanesinde sağlıkçı olarak görev yaptığını anlatan Yılmaz, "Onkoloji hastasıyım ve buraya getirilişimi hatırlamıyorum. Ne görülecek ne de yaşanacak bir şey. İkinci depreme de yakalandık, beyim kurtardı, aşağı inemedim, dizlerim tutmadı." diye konuştu.

Yılmaz, depremde binalarının ağır hasar aldığını dile getirerek, "Mahallemiz neredeyse tamamen yıkılmış. Akrabalarımızdan 10 kişi öldü. Hemşirelerden, doktorlardan Allah razı olsun, bize çok iyi bakıyorlar. Bir evlatla anne ve baba nasıl kaynaşırsa onlarla öyle kaynaştık." ifadesini kullandı.

- "Herkes bağırıyordu, evler çökmüştü"

Eşi Bahattin Yılmaz ise deprem gecesi etraftaki binaların çöktüğünü söyledi.

Bazı komşularının hayatını kaybettiğini aktaran Yılmaz, "Evden çıktığımızda herkes bağırıyordu, evler çökmüştü. Şehir yok olmuş gibiydi." dedi.

Sivas Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurettin Burak Akyıldız da depremzede Yılmaz'ın kronik karaciğer hastalığı bulunduğu ve travma geçirdiği bilgisini verdi.

Takip ve tedavisini yaptıkları hastanın genel durumunun iyi olduğunu anlatan Akyıldız, kadının sağlık personeli olan çocuklarının da deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta görev yaptığını kaydetti.

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