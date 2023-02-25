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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta depremzede çocuklar depremin izini oyunla silmeye çalışıyor

AA

Sivas'ta depremzede çocuklar depremin izini oyunla silmeye çalışıyor

SİVAS (AA) - Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Sivas'a gelen çocukların yüzünün gülmesi için çaba gösteriyor.

Depremlerin ardından kente gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzedelerin çocukları için anasınıfı, etkinlik ve oyun odasına çevrilen alanlarda öğretmenler ile Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından etkinlik düzenleniyor.

Oyunlar oynayan, resimler çizen ve oyuncak hediye edilen çocuklar yaşadıkları travmayı atlatmaya çalışıyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, AA muhabirine, yurtlarda misafir edilen depremzedelerin çocukları için çeşitli sosyal alanlar oluşturduklarını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile anaokulu ve kreş oluşturarak çocukların eğitimine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Tunç, "Eğitim materyalleri hazırlandı, öğretmen arkadaşlar görevlendirildi." dedi.

Veliler ve çocukların sunulan hizmetten mutlu olduğunu vurgulayan Tunç, "Misafirlerimiz burada kaldığı süre içerisinde bu hizmetlerimiz devam edecek. Yurtlarımızdaki eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri birçok yaş grubuna yönelik devam edecek." diye konuştu.

- "Çocuklarımız güzel günler geçiriyor, sıkıntımız yok"

Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Hülya Bozbıyık ise anasınıfında 4 öğretmenin görev yaptığını anlatarak, "60'a yakın öğrencimizin başvurusu var. Öğrencilerimize yaşadıkları zor günleri unutmaları için hem psikodestek verilecek hem de eğitimlerine devam edilecek." ifadelerini kullandı.

Çocukların ve ailelerin oluşturulan alanlardan çok mutlu olduğunu vurgulayan Bozbıyık, "Çocuklarımızda ilk zamanlar tedirginlik vardı ama şu an hepsi çok mutlu. Çocuklarımız güzel günler geçiriyor, sıkıntımız yok. Ayrıca yurtlarımızda nakil büroları oluşturuldu. Burada okul öncesinden lise son sınıfa kadar bütün öğrencilerimizin nakil başvuruları alındı. Öğrencilerimizin okullara nakil kayıtları yaptırıldı ve okullarımıza servisle ulaşımları sağlanıyor. Şu ana kadar 1700 öğrencimizin nakilleri yapılmış durumda, sayı artarsa önlemlerimizi aldık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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