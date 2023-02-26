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AFAD'a destek veren dağcılar, 11 depremzedenin enkazdan kurtulmasını sağladı

AA

AFAD'a destek veren dağcılar, 11 depremzedenin enkazdan kurtulmasını sağladı

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Sivas'tan afet bölgesine lojistik malzeme ve insani yardım malzemesi ulaştıran AFAD gönüllüsü 19 dağcı, arama kurtarma ekiplerine de destek vererek 11 depremzedenin enkazdan sağ çıkarılmasını sağladı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin ardından AFAD koordinesinde Kahramanmaraş merkez, Elbistan ve Malatya'ya giden Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyesi 19 dağcı, 5 gün boyunca arama kurtarma ve insani yardım faaliyetlerine katıldı.

SADAK Başkanı 67 yaşındaki Osman Çakır, AA muhabirine, depremin ardından toplanarak afet bölgesine doğru yola çıktıklarını söyledi.

Bölgeye varır varmaz yardımları depremzedelere ulaştırdıklarını anlatan Çakır, "Elbistan'da çalışmalarımızı tamamladıktan sonra Sivas'a dönüp bir tır yardım malzemesiyle bu kez Malatya'ya gittik. Buradan tekrar Sivas'a dönüp seyyar mutfağımızı alıp Kahramanmaraş'a hareket ettik. Burada da ikiye ayrılarak hem arama kurtarma faaliyetlerine katıldık hem de seyyar mutfağımızı kurarak her gün yaklaşık 5 bin kişiye çorba ikramında bulunduk. 5 günümüz deprem bölgelerinde geçti." dedi.

AFAD'ın arama kurtarma çalışmalarına destek vererek 11 kişinin enkazdan yaralı olarak kurtulmasını sağladıklarını dile getiren Çakır, "Taş kırmadır, toprak çekmedir, onlar ne söylediyse hepsini yaptık. Gece özellikle yıkım olan yerlerde insanlar hep kendi evinin, eşyasının önünde bekliyordu. Onlara hemen çorba, su, ekmek gibi gıda yardımlarını ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Çakır, kronik rahatsızlıklarının olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Baypas geçirdim ve şeker hastasıyım. Her iki saatte bir gıda almam gerekiyor fakat orada gıdadır, ilaçtır hiçbir şey aklımıza gelmedi. Yemin ediyorum 5 gün içerisinde yemek yedik mi onu bile hatırlamıyorum. Belki bir bisküvi uzatılmıştır, onu yemişizdir. Sürekli insülin kullanan biriyim. Bu da Allah'ın bir lütfu, sağlık yönünden hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir şeye ihtiyaç duymadan 5 gün boyunca çalıştık. İnşallah Rabb'im bir daha böyle bir afet şey yaşatmaz."

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez ise Kahramanmaraş'a doğru yola çıkan ikinci grupta yer aldığını, Göksun ilçesi yakınlarında 7,6 büyüklüğündeki ikinci depreme yakalanınca yön değiştirip Elbistan'a gittiklerini dile getirdi.

Bölgede çetin kış şartlarıyla karşılaştıklarını anlatan Söylemez, "Elbistan'da ilk gün şiddetli fırtına ve soğuk hava vardı fakat soğuğu hissetmiyorsunuz. Kendinizi duygusal olarak da fazla kaptıramıyorsunuz çünkü bir şeyler yapmanız gerekiyor. Enkaza girip insanları kurtarmaya odaklanıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

- Enkazdan çıkan kuşa yoğurt kutusundan yuva

SADAK üyesi Emine Murat da Dulkadiroğlu ilçesinde yakınlarını kaybeden iki gencin acılarına rağmen kendilerine 24 saat boyunca çay ikram etmelerini unutamadığını söyledi.

Molozların arasından kendi çabasıyla çıkan küçük bir kafes kuşunun kendilerini motive ettiğini belirten Murat, "Enkazdan çıkan küçük bir kuş çırpınarak yanımıza geldi. Hemen boş bir yoğurt kutusu bulduk ve içine kestiğimiz battaniye parçasını yerleştirerek ona yuva yaptık. Orada kaldığımız müddetçe o kuş bizi inanılmaz motive etti. Sivas'tan bir kızımız da hemen onu sahiplendi, ismini 'Şanslı' koyduk." dedi.

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