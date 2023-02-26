Sivas'ta depremzede çocuklar için tiyatro etkinliği düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Sivas'a gelen çocuklar için tiyatro etkinliği yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aşık Ruhsati Kültür Merkezi'nde "Palço Çiço" tiyatro gösterisi düzenlendi.

Tiyatro gösterisi öncesi Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile Farabi Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, yüz boyama, çocuk oyunları gibi bir dizi etkinlik gerçekleştirerek çocukların keyifli anlar yaşamasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palço Çiço tiyatro oyununun sanat yönetmeni Fatih Tunç, yaraların sarılması için elbirliğiyle çalışıldığını belirterek, "İlimizde barınan misafirimiz olan bu minik depremzedelere psikososyal desteği sağlamak ve yaşanan acılardan uzak tutmak için elimizden geleni yapıp Sahnesizler Tiyatro Ekibi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik ve herkese ulaşmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.









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