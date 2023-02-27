Sivas'ta depremzede aile trafik kazasında yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

H.K. (30) yönetimindeki 58 AEC 006 plakalı otomobil, F.Ş. (29) idaresindeki 41 GK 658 plakalı hafif ticari araç, D.D'nin (45) kullandığı 80 LT 562 plakalı tır ve H.Y. (34) yönetimindeki 58 UE 352 plakalı kamyonet, Sivas-Ankara kara yolu Sultanşehir Bulvarı Çimento Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü H.K. ile aracında bulunan S.K. (40), A.D. (35), M.K. (32), C.K. (3) ve D.K. (45) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından barınmak için Sivas'a geldikleri öğrenildi.



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