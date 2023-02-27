Afet bölgesi kapsamındaki Gürün'de depremde ağır hasar alan belediye binası taşındı

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi kapsamına alınan Sivas'ın Gürün ilçesinde, ağır hasar alan belediye binası taşındı.

Pınarönü Mahallesi'nde bulunan Gürün Belediyesi'nin 3 katlı binası yaşanan depremlerde ağır hasar gördü.

Yapılan inceleme sonucu kullanılamaz raporu verilen belediye binası, aynı mahallede bulunan ve ilçe tapu müdürlüğünün hizmet verdiği mülkiyeti belediyeye ait olan 2 katlı binaya taşındı.

Tapu müdürlüğünün de kaymakamlık binasında hizmet vereceği belirtildi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen ve afet bölgesi kapsamına alınan Gürün'de, ilçe merkezi ve köylerinde 217 binanın ağır hasarlı ve yıkık, 933 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edilmişti.

24 Şubat'ta saat 20.19'da da merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlenmişti.









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