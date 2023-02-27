Enkazdan çıkarılan Umut bebek depremden sonra ilk kez annesiyle buluştu

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Elbistan'da enkazdan çıkarılan 2 aylık Umut bebek, annesiyle hastanede bir araya geldi.

"Asrın felaketi"nin etkilediği kentte, arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan Umut bebek, Elbistan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Enkazdan çıkartılan anne Bedia Kılınç da (36) tedavisi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Tedavisinin ardından Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderilen Umut bebek ile Sivas'ta tedavisi süren annesi, depremin ardından ilk kez hastanede bir araya geldi.

Bebeğini kucağına alan anne, uzun süre gözyaşı döktü.

- "Bir tarafım eksik"

Anne Kılınç, gazetecilere yaptığı açıklamada, mutluluk ve üzüntüyü bir arada yaşadığını söyledi.

Depremde eşi Durmuş Ali Kılınç'ı (42), kayınvalidesi Menşure ve kayınpederi Cafer Kılınç'ı kaybetmenin acısını yaşadığını belirten Kılınç, "Bir tarafım eksik ama Allah'a şükrediyorum 3 çocuğumu bana bağışladı. Bir taraftan da eşim yok, ablam yok, dedesi gitti çocuklarımın. Bir tarafım buruk, bir tarafım sevinçli. Hem seviniyorum hem üzülüyorum." dedi.

Oğlu Umut'u depremden 10 dakika önce mama içirerek uyuttuğunu dile getiren Kılınç, "İki çocuğum da burnu kanamadan çıktı. Evlatlarımın kurtulduğunu duyunca canımın yanmasını unuttum. Kalkamıyordum, sırt üstü sürünerek çıktım, ayaklarımı hissetmiyordum. 'Oğlun ile kızın sağ çıktı' denilince kendimi kuş gibi hissettim. Rabb'im kimseye evlat acısını yaşatmasın. Eşimin yokluğunu onlarla dolduracağım." diye konuştu.

- Diğer çocuklar KYK yurtlarına yerleştirildi

Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ise Kılınç ailesinin ilk depremden sonra kayınbiraderinin 4 katlı evine gittiğini söyledi.

Ailenin ikinci depreme burada yakalandığını belirten Tan, "İlk etapta anne kendi çabalarıyla dışarı çıkıyor. Oradakilere bebeğinin enkaz altında olduğunu söylüyor. Oradakiler bebeği çıkartıyorlar ve Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi görüyor. Şu anda da kurumumuzda bakım altında." dedi.

Tan, Kılınç'ın diğer çocukları Neziha (7) ve Cafer Efe'nin (5) ise Sivas'ta KYK yurdunda dayıları İbrahim Korkut ile kaldıklarını ifade etti.

Hastane Başhekimi Ömer Tamer Doğan da anne Kılınç'ın 14 Şubat'ta hastanelerine nakledildiğini anımsattı.

Kılınç'ın ayağında kırık ve ezilmeye bağlı çok fazla yarasının bulunduğunu aktaran Doğan, "Ezilmeye bağlı yaralar için vücudun başka bölgesinden deri nakli yaptık. Kırık içinde ortopedi gerekli tedaviyi uyguladı. Şu an gayet iyi gidiyor, yaraları iyileşmeye başladı, sanırım hafta içerisinde yaraları tam düzelip taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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