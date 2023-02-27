Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

E.D'nin (53) kullandığı 58 HJ 519 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Polat Paşa köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki eşi S.S.D. (55) Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.



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