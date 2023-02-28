Depremde ayağı kırılan eşini evde yalnız bırakmayan kadın, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde bacağı kırılan eşini evde yalnız bırakmayan Hataylı kadın, komşularının yardımıyla kocasını enkazdan kurtarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Depreme Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'daki evlerinde yakalanan ve bacağı kırılan İbrahim Balta'nın (68) tedavisi Sivas Numune Hastanesi Ortopedi Servisinde devam ediyor.

Depremi yara almadan atlatan 60 yaşındaki Fevziye Balta, yaşadıklarını unutamıyor.

Fevziye Balta, AA muhabirine, depremde yıkılan evlerinde eşinin bacağının kırıldığını belirterek, "Eşim, 'Beni bırak git, kendini kurtar.' dedi. Bırakamadım, elimi başıma koyup bekledim. Ailemi düşünüyorum acaba çıktılar mı diye? Deprem bitince baktım eşim kalkamıyor, elinden tutup çektim. Çıkartamadım, bağırdım, 'Gelin kurtarın.' diye. Sağ olsun gençler sırtına alıp enkazdan çıkarttı." dedi.

Getirildikleri Sivas'ta kendilerine çok iyi davranıldığını dile getiren Balta, "Elbise getirdiler, ağlayarak aldım. Allah herkesten razı olsun. Komşularımızdan, akrabalarımızdan kaybettiklerimiz var. Allah o günleri kimseye yaşatmasın." diye konuştu.

- "Kaçmaya çalıştık ama duvardan duvara çarpıldık"

Aslen Sivaslı olan ve eşinin memleketi Hatay'da yaşadıklarını anlatan İbrahim Balta ise çok zor bir gece yaşadıklarını söyledi.

Deprem anının çok korkunç ve ürkütücü olduğunu vurgulayan Balta, evlerinin yeni olmasına rağmen yıkıldığını belirterek, "Gece sallantı oldu, eşime 'Kaçalım' dedim. Kaçmaya çalıştık ama duvardan duvara çarpıldık. Zifiri karanlık vardı, gecenin yarısı şimşek çakıyor, yağmur yağıyor, gök gürlüyordu. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Dışarı aydınlık olsa, balkondan atlayacaktım ama dışarıyı da göremiyordum."

Deprem sırasında mutfaktaki masanın altına saklanmaya çalıştıklarını ancak o sırada evlerinin çöktüğünü anlatan Balta, şunları kaydetti:

"Dizlerimin üzerinde durdum, sarsıntı iki sefer beni sol tarafa doğru çarptı, kaldırdı yere vurdu. Bir kere daha çarptı, o zaman ayağım kırıldı. Daha sonra bağırdım, komşular gelip çıkarttı sağ olsunlar. Allah o günü bir daha göstermesin. Çok kötüydü, dışarıya çıktım kendi evimi tanımadım, mahalleyi tanımadım. Hastanede 2-3 gün yattıktan sonra ameliyata aldılar, iki sefer ameliyat oldum. Durumum gün güne iyiye gidiyor. Allah hemşirelerden, doktorlardan bin kere razı olsun, bize çok iyi davrandılar."

- "Duygulandım, ağladım"

Balta, 12 yıldır oturdukları mahallede çok sayıda evin yıkıldığını ifade etti.

Depremin ardından herkesin yardıma koştuğuna dikkati çeken Balta, "Allah devletimizden, milletimizden bin kere razı olsun. Sivas'ta terminalde araçtan indim, hiç tanımadığım iki çocuk kırık ayağımı görünce beni aldı. Sıcak yere götürdüler, kimi çay getiriyor, kimi çorba getiriyor. Duygulandım, ağladım. Hastaneye geldim hiç tanımadığım bir kadın, 'Deprem bölgesinden mi geliyorsunuz?' diye sordu. Evet deyince, 'Amca bizim evimiz müsait hadi gidelim.' dedi. Bu beni çok duygulandırdı." sözlerine yer verdi.

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