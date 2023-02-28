KYK yurdunda depremzedelere kesintisiz sağlık hizmeti sunuluyor

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SİVAS (AA) - Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde misafir edilen depremzedelere, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veriliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlara KYK yurtlarında barınma imkanı sağlanıyor.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı kampüste oluşturulan sağlık merkezinde vatandaşların tıbbi ve medikal ihtiyaçları 24 saat kesintisiz olarak karşılanıyor.

Depremzedeler, verilen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



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