Depremde hayatını kaybeden astsubay ve ailesinin cenazeleri Sivas'ta toprağa verildi

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden Astsubay Başçavuş Fikret Şahin (45), eşi ve iki çocuğunun cenazeleri, memleketleri Sivas'ta defnedildi.

Şahin'in Türk bayrağına sarılı naaşı ile eşi Feride (41) ve kızları Melis (13) ile İnci'nin (5) cenazeleri Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Şahin ailesinin cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Şahin'in yakınları, Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şahin ailesinin cenazelerinin Hatay'da defnedildiği, ailenin talebi üzerine yapılan DNA testinin ardından mezardan çıkarılarak Sivas'a getirdiği öğrenildi.

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