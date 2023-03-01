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Enkaz altından 9 saat sonra kurtarılan genç, bacağını kaybetmenin korkusunu yaşamış

AA

Enkaz altından 9 saat sonra kurtarılan genç, bacağını kaybetmenin korkusunu yaşamış

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Kahramanmaraş merkezli ilk depremde 9 saat sonra enkaz altından kurtarılan Hakan Bayram Bekmez, kurtarılmayı beklerken en çok beton parçaları altında kalan bacağının kesilmesinin korkusunu yaşadığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde akrabaları ve vatandaşların yardımıyla enkazdan kurtarılan 31 yaşındaki Bekmez'in tedavisi Sivas Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde sürüyor.

Hakan Bayram Bekmez, AA muhabirine, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın çökmesi sonucu babası Mustafa Bekmez (70) ve kendisinin yaralı olarak kurtulduğunu, ablası Filiz Bekmez'in (46) ise hayatını kaybettiğini belirtti.

Deprem gecesi saat 03.00 gibi uyuduğunu, ilk sallantıyla uyandığını anlatan Bekmez, "Sarsıntının duracağını düşündüm, daha da şiddetlenince korku ve panik oluştu. Enkazın altında kaldık, sonra babama seslendim. Allah'a şükür ses verdi, onun üstünde enkaz yoktu. Ablama seslendiğimde ise ses gelmedi." dedi.

Ablasının öldüğünü sonradan öğrendiğini dile getiren Bekmez, enkaz altında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Göğüs bölgemde bir şey yoktu. Sağ bacağım enkazın altındaydı, sol bacağım kısmen enkaz altında kalmıştı. Sağ bacağımı kurtarmaya çalıştım ama üzerinde büyük beton parçası vardı, onun üzerinde de kapı kirişinin bir bölümü vardı. Kendi imkanlarımla kurtulamadım, orada öyle sabit kaldım. Babam bağırarak yardım istedi. O sırada 'Acaba keserler mi? Nasıl idare edeceğim, nasıl yaşayacağım?' diye bacağımı düşündüm. Yardım istediğimiz vatandaşların sesini duyunca sevindim. Bacağımı ilk başta oynatabiliyordum sonradan uyuşmaya, ağrısı artmaya başladı. Çıkarılmama az bir zaman kala artık o hisler de yok olmaya başladı."

Bekmez, oturdukları evin eski olduğunu ve depremde sadece kendi evlerinin yıkıldığını zannettiğini ancak sonrasında öğrendiği bilgilerin ve gördüğü manzaranın çok acı olduğunu söyledi.

- "Babam, ilk başta çıkmak istemedi, ekiplere 'Beni oğlumdan ayırmayın' dedi"

Sivil bir araca bindirildiği sırada ikinci depremi yaşadıklarını belirten Bekmez, "İkinci depreme eğer enkaz altında yakalansaydık şu an burada olmayabilirdim. Babam ilk başta çıkmak istemedi, gelen ekiplere çok direndi, 'Beni oğlumdan ayırmayın.' dedi. Babama artık bağırdım, oranın da çökme tehlikesi vardı. Sen git, inşallah beni çıkartırlar buluşuruz dedim. Ablam ve eniştemin gayretleriyle onu da çıkarttılar." diye konuştu.

Bekmez, depremden hafif yaralı kurtarılan babasının Antalya'da ablasının yanında kaldığını, diğer ablasının vefat etmesinin üzüntüsünü yaşadığını sözlerine ekledi.

Sivas Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Doktor Halit Atasoy ise Bekmez'in bacağında ciddi derecede sinir hasarı olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Hastamızın takibini yaptık ve tedavilerini düzenledik. O dönemde bacağını kaybetme riski vardı. Takiplerimizde ödemini çözdük, dolaşımını yeniden sağladık. İlerleyen zamanlarda sinirlerde bir hasar meydana gelirse ve iyileşme olmazsa ona yönelik ameliyatlarını yapacağız. Geldiğinde herhangi bir kırığı yoktu, o açıdan şanslıydı. Sinir hasarı geri dönmezse tendon transferleri dediğimiz yürümesini ve hayat akış fonksiyonu kazanmasını gerektirecek ameliyatlarımız olacaktır."

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