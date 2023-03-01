Afet bölgesi kapsamındaki Gürün'de konteyner kent kurulumu sürüyor

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SİVAS (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesi kapsamına alınan Sivas'ın Gürün ilçesinde, afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için hazırlanan konteynerler, belirlenen yerlere yerleştiriliyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesi kapsamına alınan Gürün ilçesinde bazı iş yerleri ile evlerin ağır hasar görmesinin ardından Pınarönü Mahallesi'ndeki alanda konteyner kent kurma çalışmaları yürütülüyor.

Sivas Valiliği, Gürün Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında konteyner kent kurulacak bölgede alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Bölgeye gönderilen konteynerler vinç yardımıyla kurulacakları alanlara yerleştiriliyor.

Konteynerlerin 100'ünün barınma, 30'unun da iş yeri amaçlı kullanılacağı belirtildi.

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi, konteyner kent kurulum yapılan alanlarda incelemede bulundu.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen ve afet bölgesi kapsamına alınan Gürün'de, ilçe merkezi ve köylerinde 217 binanın ağır hasarlı ve yıkık, 933 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edilmişti. 24 Şubat'ta saat 20.19'da da merkez üssü Gürün ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin, yerin yaklaşık 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlenmişti.

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