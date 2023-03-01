İç Anadolu'dan depremzedelere yardımlar sürüyor

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SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir'den, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardımlar devam ediyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hayırseverler, deprem bölgesine gönderilmek üzere kestirdikleri adak kurbanlarının etleri ile gıda ve yataktan oluşan yardımlarını Hacı Murat Camisi görevlilerine teslim etti.

Yardımlar, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki aşevlerine ulaştırıldı.

Cami imamı Bekir Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaraların sarılması noktasında desteklerini esirgemeyen ilçe halkına teşekkür etti.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör olarak görev yapan din görevlisi Mustafa Çakmak ise bölgede yaraların sarılması için herkesin tek yürek olduğunu belirtti.

- Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'a kurdukları konteyner kentte ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye, konteyner kente 20 çamaşır makinesi ve 15 kurutma makinesi gönderdi.

Bölgedeki ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konteynerlerde konaklayan 117 depremzede aileyi ziyaret ederek taleplerini aldı.

- Nevşehir

Nevşehir Valiliği koordinesinde, depremden etkilenen illere yönelik düzenlenen yardım kampanyası devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, depremzedelerin konaklaması amacıyla İl Özel İdaresince temin edilen konteynerler, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere bölgedeki illere gönderiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, depremin hemen ardından çok sayıda iş makinesi ve personeli bölge illerine gönderdiklerini, afet alanlarında yaşam normale dönünceye kadar yardım faaliyetinin süreceğini kaydetti.

- Kırşehir

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye Kırşehir'den 350 tır yardım malzemesi gönderildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilk depremin yaşandığı günden itibaren bölgeye çok sayıda arama kurtarma, UMKE ve sağlık ekiplerinin de olduğu 1145 personel ve 86 iş makinesi sevk edildi.

Valiliğin başlattığı kampanya kapsamında 340 tır kışlık malzeme, giysi, battaniye, halı, uyku tulumu, yiyecek, içecek, un, ekmek, hijyen ürünleri, ilaç ve oyuncak, 2 tır odun, 8 tır kedi köpek maması, hububat ürünleri, hayvan yemi ve 13 ton et ulaştırıldı.

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