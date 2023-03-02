Ulaş Kaymakamı Baş, muhtarlarla bir araya geldi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde mahalle ve köy muhtarları ile istişare toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Selçuk Baş, Kaymakamlık Konferans Salonu'ndaki toplantıda çalışmaları hakkında bilgi aldığı muhtarların taleplerini dinledi.

Köylerin ve mahallelerin genel durumu, güvenlik, elektrik, çevre, altyapı ve ulaşım sorunları hakkında bilgi alan Baş, yapılması gereken çalışmalar konusunda da muhtarlarla fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri Hikmet Kuruçay ve Ahmet Gencer, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç da katıldı.

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