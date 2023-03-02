Sivasspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde 1,5 saat süren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas ve pres çalışmasının ardından tam sahada çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor, 4 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.

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