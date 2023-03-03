Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 13.30'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

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