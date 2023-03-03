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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinden getirilen kedilerin strese bağlı hastalıklarını tedavi ediyor

AA

Deprem bölgesinden getirilen kedilerin strese bağlı hastalıklarını tedavi ediyor

SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta deprem bölgesinden getirilen kedileri kliniğinde ücretsiz tedavi eden veteriner hekim, hayvanların çoğunda strese bağlı travma, iştahsızlık, kilo kaybı, tüy dökme, solunum sistemi enfeksiyonları gibi sorunlar tespit etti.

Kent merkezindeki kedi kliniğinde yaklaşık 12 yıldır kedilerde görülen hastalıkların tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim İbrahim Özmen, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hem psikolojik hem de fiziksel olarak zarar gören evcil hayvanları ücretsiz tedavi etmek için sosyal medya hesaplarından duyuru yayımladı.

Duyurunun kısa sürede yayılmasının ardından Sivas'ta yurtlarda veya yakınlarının evlerinde kalan depremzede aileler, tedaviye ihtiyacı olan hayvanlarını Özmen'in kliniğine getirmeye başladı.

- Kedilerin bir çoğu Malatya ve Şanlıurfa'dan getirildi

Bir kısmı ağır hasarlı binalardan çıkarılmış bir kısmı da yakınlarına emanet edilen veya yeniden sahiplendirilen 20 kedinin tedavisine devam eden Özmen, AA muhabirine, kedilerin daha çok Malatya ve Şanlıurfa'dan getirildiğini söyledi.

Özmen, depremden tüm canlıların olumsuz etkilendiğine dikkati çekerek, "Deprem bölgesine olan yakınlığı nedeniyle Sivas birçok depremzedeyi ağırlıyor. Dolayısıyla onlarla birlikte o bölgelerden gelen evcil hayvanlar da ilimize gelmiş oluyor. Bunların birçoğu depremin ardından yeniden sahiplendirilmiş veya yakınlarına emanet edilmiş kediler." dedi.

Kliniğine getirilen kedilerin bir bölümünün depremlerde herhangi bir fiziki zarar görmediğini dile getiren Özmen, "Diğer kısmını ise ağır hasarlı binalardan ve enkazlardan çıkarılan kediler oluşturuyor. Yaptığımız muayenelerde afetlerde direkt zarar görmeyen kedilerde dahi deprem, deprem sonrası yolculuk ve şu an bulundukları geçici yuvadaki hayatları sebebiyle yoğun bir stres durumu ve buna bağlı iştahsızlık, kilo kayıpları ve deri problemleri tespit ettik. Enkazlardan çıkarılan kedilerde ise bu problemlere ek olarak yoğun toz bulutuna maruz kalmayla ilgili alerjik sorunlar ve solunum sistemi enfeksiyonları görülüyor." ifadesini kullandı.

- Depremin kedilerde oluşturduğu stres yükünü hafifletmeye çalışıyor

Özmen, kedilerin tedavisine depremin oluşturduğu stres yükünü hafifletmeye yönelik çalışmalarla başladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kedilerin yeni sahiplerine veya emanet edildikleri yakınlarına, bu stres yükünü hafifletmeleri adına geçmişteki aynı mamaları, kumları, mama ve kum kaplarını kullanmalarını öneriyoruz. Çünkü birçoğu gerçek sahiplerinden uzaktalar. Bu şekilde en azından ortak noktaları bulup o stres yükünü hafifletebiliriz. Daha ileri seviyede olanlara ise antistres ilaçlarıyla müdahale ediyoruz. Solunum sistemi veya enfeksiyon problemi olan kedilerimizin de medikal tedavileri kliniğimizde sürüyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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