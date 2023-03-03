Akıncılar'da Kaymakam Kahveci ve Başkan Şen depremzedeleri ziyaret etti

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kaymakam Tarık Sefa Kahveci ve Belediye Başkanı Hasan Şen, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede barındırılan depremzedeleri ziyaret etti.

Kahveci ve Baş ziyaretlerinde, ailelere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Yaraların birlikte sarılacağını söyleyen Kahveci, "Devlet tüm imkanları ve kurumlarıyla her zaman sizlerin yanında. Kapılarımız sonuna kadar sizlere açık." dedi.

Kahveci ve Şen'e ziyaretlerinde eşlik eden öğrenciler de depremzede çocuklara çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

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