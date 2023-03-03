Sivas'ta bağışlanan 180 küçükbaş hayvanın etleri kavurma yapılıp depremzedelere ulaştırılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, üreticilerce bağışlanarak Et ve Süt Kurumunda (ESK) kesilen 180 küçükbaş hayvanın etleri kavurma haline getirilerek Adıyaman'daki afetzedelere dağıtılacak.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş'ın öncülüğüde ilçedeki 95 köyde muhtarlar ve üreticiler 180 küçükbaş hayvanı depremzedeler için bağışladı.

Bağışlanan küçükbaş hayvanlar İl Özel İdaresi ekiplerince teslim alınarak kestirilmek ve kavurma yapılmak üzere ESK'ye götürüldü.

Şarkışla İlçe Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz, AA muhabirine, Kaymakam Gökhan Dolaş başkanlığında köy muhtarları ve üreticilerin 180 koyun bağışladığını söyledi.

Küçükbaş hayvanların kesilerek kavurma haline getirileceğini ve deprem bölgelerinde dağıtılacağını belirten Yılmaz, "Kavurmaları, Kaymakamımızın Adıyaman'da görevlendirmesi nedeniyle o ilimize göndereceğiz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Öte yandan, Ulaş ilçesinde muhtarlar, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine giderek depremzede ailelere gıda ve çocuklara oyuncak dağıttı.

Ulaş Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Seyhan, AA muhabirine, Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş koordinesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında Doğanşehir'e giderek depremzede ailelere gıda ve çocuklara oyuncak dağıttıklarını söyledi.

Seyhan, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç'ı ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ilettiklerini, depremin yaralarının birlikte sarılacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.