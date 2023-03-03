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Depremlerde hayatını kaybedenler için İç Anadolu'daki tarihi camilerde mevlit okutuldu

AA

Depremlerde hayatını kaybedenler için İç Anadolu'daki tarihi camilerde mevlit okutuldu

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de depremde hayatını kaybedenler için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutularak dua edildi.

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami’de de Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden depremzedeler için mevlit programı düzenlendi.

Cuma namazı öncesi düzenlenen programda depremzedeler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kayseri'de Cami Kebir'de depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Cami imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için Melikgazi İlçe Müftüsü Emrah Kandemir'in yaptığı dua ile sona erdi.

Kırşehir Cacabey Camisi'nde de cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Namaz çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramda bulunuldu.

Nevşehir'de ise Kurşunlu Cami'de cuma namazından önce düzenlenen programda, depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Namazın ardından cami çıkışında, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlilerince cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

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