Depremlerde hayatını kaybedenler için İç Anadolu'daki tarihi camilerde mevlit okutuldu

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri, Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir'de, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Sivas'ta tarihi Ulu Cami'de depremde hayatını kaybedenler için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Şerif okutularak dua edildi.
Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami’de de Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden depremzedeler için mevlit programı düzenlendi.
Cuma namazı öncesi düzenlenen programda depremzedeler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Kayseri'de Cami Kebir'de depremde hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.
Cami imam hatip ve müezzinlerince Aşr-ı Şerif ve mevlit okunan program, depremlerde hayatını kaybedenler için Melikgazi İlçe Müftüsü Emrah Kandemir'in yaptığı dua ile sona erdi.
Kırşehir Cacabey Camisi'nde de cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okunarak depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Namaz çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramda bulunuldu.
Nevşehir'de ise Kurşunlu Cami'de cuma namazından önce düzenlenen programda, depremlerde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.
Namazın ardından cami çıkışında, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevlilerince cemaate mevlit şekeri ikram edildi.