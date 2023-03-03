Sivasspor, Süper Lig maçı için İstanbul'a gitti

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor İstanbul'a gitti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 24. haftada yarın deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, 23 kişilik kafileyle Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.
Vavacars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 13.30'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kafilede, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Alaaddin Okumuş, Dimitrios Goutas, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Mehmet Albayrak, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kader Keita, Charis Charisis, Samuel Saiz, Max Gradel, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Emre Gökay, Jordy Caicedo, Leke James, Karol Angielski yer alıyor.