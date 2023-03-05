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Iraklı Novma kendisi gibi enkazdan yaralı çıkartılan ağabeyi ile buluşacağı günü bekliyor

AA

Iraklı Novma kendisi gibi enkazdan yaralı çıkartılan ağabeyi ile buluşacağı günü bekliyor

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremden 1 saat sonra enkaz altından kurtarılan Iraklı Novma Nain, enkazdan ağır yaralı çıkartılan ve İstanbul'da tedavi altına alınan ağabeyi ile buluşacağı günü iple çekiyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde vatandaşların yardımıyla enkazdan kurtarılan ve vücudunda kırık bulunan 15 yaşındaki Nain'in tedavisi Sivas Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi'nde devam ediyor.

Nain'in hayati tehlikesi bulunan ağabeyinin tedavisi İstanbul'da sürerken, iki kardeşi ise Kahramanmaraş'ta tedavi görüyor.

Ülkesindeki iç karışıklıklar nedeniyle ailesiyle 5 yıl önce Türkiye'ye gelen Novma Nain, AA muhabirine, deprem sırasında birinci katında yaşadıkları 3 katlı apartmanın yıkıldığını ve enkaz altında kaldıklarını söyledi.

Annesi Türkiye (47), babası Muhammed Gaip (47) ve ablası Neba'nın (21) yara almadan kurtulduğunu belirten Nain, kendisi, ağabeyi Abdullah (20), ablası Yüsra (18) ve kardeşi Carullah'ın (13) enkaz altında kaldığını anlattı.

- "Enkaz altındayken nefes almakta zorlandım"

Vatandaşlar tarafından önce kardeşlerinin enkazdan çıkartıldığını, 1 saat sonra da kendisinin kurtarıldığını ifade eden Nain, "Enkaz altındayken nefes almakta biraz zorlandım, sonrasında ise gelip kurtardılar." dedi.

Nain, İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alınan ağabeyi için endişelendiğini belirterek, "Yaralarının biraz ağır olduğunu düşünüyorum. Onun için endişeleniyorum." diye konuştu.

Ameliyatının ardından kendisini iyi hissettiğini dile getiren Nain, "Buradan ne zaman izin verirlerse ve sağlık sorunlarımı giderdikten sonra İstanbul'a kardeşimin yanına gitmek istiyorum. Burada bana çok iyi bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

- Anne, oğlu için gözyaşı döküyor

Anne Türkiye Nain ise deprem gecesi sarsıntıyla birlikte evlerinin üzerlerine yıkıldığını söyledi.

Eşi, kendisi ve bir kızının enkazdan kendi imkanlarıyla çıktığını gözyaşlarıyla anlatan Nain, "Oğlum Abdullah enkaz altındaydı, elimi uzatıp ona dokunabiliyordum. Onun için üzülüyorum." dedi.

Tek isteğinin İstanbul'daki oğlunun yanına gitmek olduğunu belirten Nain, "Türkiye devletine şükranlarımı sunuyorum. Bizi hiçbir şeyden eksik bırakmadı, her şeyde bizim yanımızda oldu." dedi.

Sivas Devlet Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Halit Atasoy da Nauma Nain'in hastanelerine geldiğinde çoklu kırıklarının bulunduğunu söyledi.

Ameliyatının iki aşamalı gerçekleştiğini belirten Atasoy, "Uzun sürecek ameliyatları vardı ve iki aşamalı yaptık. Uzun zamandır takiplerine devam ediyoruz. İnşallah 10 gün sonra yürümeye başlayacak." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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