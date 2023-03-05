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Ulaş'ta iki öğrenci kumbaradaki harçlıklarını depremzede ailelere bağışladı

AA

Ulaş'ta iki öğrenci kumbaradaki harçlıklarını depremzede ailelere bağışladı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde iki öğrenci kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedeler için bağışladı.

Ulaş İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Yavuz Selim Başer kumbarasındaki 120 lirayı, aynı okulda eğitim gören 3. sınıf öğrencisi Fatih Arslan ise kumbarasındaki 75 lirasını depremzedelere gönderilmek üzere Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer'e teslim etti.

İlçe Müftülüğü öğrencilerin kendilerine teslim ettiği 195 lirayı AFAD hesabına yatırdı.

Ulaş Müftüsü İzzet Kendir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların biriktirdiği harçlıklarını depremzedelere bağışlamasının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Gösterdikleri örnek davranıştan ve hassasiyetlerinden dolayı öğrencilere teşekkür eden Kendir, "Öğrencilerimize, onları yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyor ve hepsini kutluyorum." dedi.

Kendir, bağış yapan öğrencileri hediyeler vererek ödüllendirdi.

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